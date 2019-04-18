Кристиан Эриксен: "Сегодня я один из самых счастливых парней на планете"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен - о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Сегодня я, должно быть, один из самых счастливых парней на планете. Я думал, что все кончено, но это была веселая игра, - цитирует футболиста ВВС. - Это были американские горки. Мы много забили, но и пропустили много. Это была странная игра. После сегодняшнего матча нам нужно глубоко вздохнуть. Для меня будет удовольствием сыграть с "Аяксом" в полуфинале и вернуться на стадион в Амстердаме.

Все о Лиге чемпионов – здесь.