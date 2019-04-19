Четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 35 лет

Сразу четыре английских клуба пробились в полуфиналы еврокубковых турниров в сезоне-2018/19. В Лиге чемпионов в полуфиналах "Ливерпуль" сыграет с "Барселоной", а "Тоттенхэм" - с "Аяксом".

В Лиге Европы по итогам сегодняшних игр в 1/2 финала вышли "Арсенал" (сыграет с "Валенсией") и "Челси" (сыграет с "Айнтрахтом").

Последний раз английские клубы выходили в полуфиналы еврокубков 35 лет назад. В сезоне-1983/84 в полуфинале Кубка европейских чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Динамо" из Бухареста, после чего выиграл в финале у "Ромы" (1:1, пенальти - 4:2).

В том же году "Манчестер Юнайтед" уступил "Ювентусу" в полуфинале Кубка кубков (1:1, 1:2), а "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" пробились в полуфинал Кубка УЕФА. "Тоттенхэм" прошел "Хайдук" (1:2, 1:0), а "Ноттингем Форест" уступил "Андерлехту" (2:0, 0:3). В финале лондонский клуб оказался сильнее бельгийцев (1:1, пенальти - 4:3).