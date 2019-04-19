Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный Твиттер турнира.
31-летний аргентинец отметился дублем в ответном четвертьфинальном матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
В текущем сезоне Лионель Месси провел 42 матча за "Барселону", забил 45 голов и отдал 21 голевую передачу.
Majestic Messi scoops the prize 🥇#UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/L2qzAL39wg– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 апреля 2019 г.
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