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Криштиану подарил футболку стюарду, которая упала после попадания мяча на разминке «МЮ»

01:54
14 сентября. Криштиану Роналду подарил футболку стюарду. Фото Getty Images 14 сентября. Криштиану Роналду подарил футболку стюарду. Фото Getty Images
14 сентября. Криштиану Роналду подарил футболку стюарду. Фото Getty Images
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после завершения матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) подарил свою футболку стюарду.

После финального свистка португалец направился к девушке-стюарду, которой мяч попал в голову во время разминки. После попадания мяча девушка не удержалась на ногах и упала, поэтому ей пришлось оказывать помощь.

Сам Роналду после произошедшего подошел к стюарду, чтобы поинтересоваться ее самочувствием стюарда и подбодрить.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед

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Евгений Козинов все материалы автора

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