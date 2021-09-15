Криштиану подарил футболку стюарду, которая упала после попадания мяча на разминке «МЮ»
01:54
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после завершения матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) подарил свою футболку стюарду.
После финального свистка португалец направился к девушке-стюарду, которой мяч попал в голову во время разминки. После попадания мяча девушка не удержалась на ногах и упала, поэтому ей пришлось оказывать помощь.
Сам Роналду после произошедшего подошел к стюарду, чтобы поинтересоваться ее самочувствием стюарда и подбодрить.
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