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Александр Тарханов: «Главное, что «Зенит» много не пропустил»

01:52
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Российский тренер Александр Тарханов оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Уступить всегда плохо, но в принципе, «Зенит» играл и делал это нормально, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — В то же время «Челси» отлично действует в обороне, поэтому питерцы и не создали много моментов. Но и хозяевам много создать не позволили. В целом, ничего страшного не произошло, это только первая игра и изначально было известно о высоком уровне «Челси». 1:0 — уже хорошо, главное, что много не пропустили.

Дзюба в запасе? В соперниках был «Челси», поэтому решили сыграть немного по-другому. То, что Артем остался в запасе, ни о чем не говорит. Тренер захотел действовать в одного нападающего и больше укрепить среднюю линию. Наверное, Семак считает, что Азмун сильнее Дзюбы».

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-ob-igre-zenita-glavnoe-chto-mnogo-ne-propustili/

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Евгений Петров все материалы автора

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