Тарханов о вставших на колено игроках «Зенита»: «Ничего страшного в этом нет»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о своем отношении к акции в поддержку Black Lives Matter перед матчем Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» (1:0). Некоторые игроки «Зенита» поддержали акцию и встали на колено.

«Встали и встали, я на это уже не обращаю внимания, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — Пусть политики их разносят, это их дело — разносить. Ничего страшного в этом нет».

На одно колено опустились шесть иностранных игроков «Зенита» — бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, колумбиец Вильмар Барриос и иранский форвард Сердар Азмун.

В акции не стали участвовать россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.