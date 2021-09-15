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Тарханов о вставших на колено игроках «Зенита»: «Ничего страшного в этом нет»

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Александр Тарханов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Тарханов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тренер Александр Тарханов рассказал о своем отношении к акции в поддержку Black Lives Matter перед матчем Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» (1:0). Некоторые игроки «Зенита» поддержали акцию и встали на колено.

«Встали и встали, я на это уже не обращаю внимания, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — Пусть политики их разносят, это их дело — разносить. Ничего страшного в этом нет».

На одно колено опустились шесть иностранных игроков «Зенита» — бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, колумбиец Вильмар Барриос и иранский форвард Сердар Азмун.

В акции не стали участвовать россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-ob-igre-zenita-glavnoe-chto-mnogo-ne-propustili/

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Евгений Петров все материалы автора

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