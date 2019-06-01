Красное море фанатов "Ливерпуля" в центре Мадрида. Видео

Фанаты "Ливерпуля" заполонили центр Мадрида перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Множество людей в красных футболках исполняли песню "You'll never walk alone", являющуюся гимном мерсисайдцев.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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