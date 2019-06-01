19:14 | Футбол — Лига чемпионов

Красное море фанатов "Ливерпуля" в центре Мадрида. Видео

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Фанаты "Ливерпуля" заполонили центр Мадрида перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Множество людей в красных футболках исполняли песню "You'll never walk alone", являющуюся гимном мерсисайдцев.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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