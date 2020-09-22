«Краснодар» — ПАОК: составы команд
20:51
Стали известны составы «Краснодара» и ПАОКа на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе греков появится бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Кабелла, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.
Запасные — Городов, Газинский, Смольников, Уткин, Сперцян, Камболов, Сулейманов.
ПАОК: Ж. Живкович, Х. Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Янулис, Дзолис, Пелкас.
Запасные — Пасхалакис, Михай, Свидерски, Перейра, Бисесвар, Эсити, Нинуа.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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