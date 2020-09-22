Стали известны составы «Краснодара» и ПАОКа на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе греков появится бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Кабелла, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.

Запасные — Городов, Газинский, Смольников, Уткин, Сперцян, Камболов, Сулейманов.

ПАОК: Ж. Живкович, Х. Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Янулис, Дзолис, Пелкас.

Запасные — Пасхалакис, Михай, Свидерски, Перейра, Бисесвар, Эсити, Нинуа.

Трансляция матча «Краснодар» — ПАОК