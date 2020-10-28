«Краснодар» — «Челси»: Хадсон-Одои открыл счет после ошибки Сафонова
21:31
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он открыл счет в матче — 1:0.
Хадсон-Одои нанес удар из пределов штрафной. Сафонов среагировал, но мяч от его рук отлетел в ворота.
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