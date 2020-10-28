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«Краснодар» — «Челси»: Хадсон-Одои открыл счет после ошибки Сафонова

21:31
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он открыл счет в матче — 1:0.

Хадсон-Одои нанес удар из пределов штрафной. Сафонов среагировал, но мяч от его рук отлетел в ворота.

Краснодар — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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