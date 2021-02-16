Костакурта высоко оценил шансы «Лацио» против «Баварии»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта рассказал о шансах «Лацио» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Если кто и может доставить «Баварии» проблемы в 1/8 финала Лиги чемпионов, то это «Лацио» — цитирует Football Italia Костакурту. — Конечно, немцы фавориты, но «Лацио» может воспользоваться свободными зонами, которые оставляет «Бавария». Лучшие матчи «Лацио» в этой Лиге чемпионов были как раз с немецким клубом — с дортмундской «Боруссией»».

В групповом турнире «Лацио» набрал 4 из 6 возможных очков в играх с дортмундской «Боруссией» (победа 3:1 дома и ничья 1:1 в гостях). Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией» римляне проведут дома 23 февраля в 23:00 по московскому времени.