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Болельщики «Барселоны» собрались возле «Камп Ноу»

22:21
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Болельщики «Барселоны» собрались недалеко от «Камп Ноу» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Sport.es 16 февраля. Издание опубликовало видео с улиц города.

Местные власти рекомендовали болельщикам оставаться дома из-за пандемии коронавируса, но фаны проигнорировали рекомендации. Как информирует в тот же день другое испанское издание Marca, доступ команд на арену был задержан из-за собравшихся болельщиков. Они использовали пиротехнику и скандировали лозунги в поддержку своей команды.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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