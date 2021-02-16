Болельщики «Барселоны» собрались возле «Камп Ноу»
22:21
Болельщики «Барселоны» собрались недалеко от «Камп Ноу» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Sport.es 16 февраля. Издание опубликовало видео с улиц города.
#Bar?aPSG ?? | #UCL— Diario SPORT (@sport) February 16, 2021
?? Sigue llegando gente al Camp Nou... pic.twitter.com/UzULMEkzil
Местные власти рекомендовали болельщикам оставаться дома из-за пандемии коронавируса, но фаны проигнорировали рекомендации. Как информирует в тот же день другое испанское издание Marca, доступ команд на арену был задержан из-за собравшихся болельщиков. Они использовали пиротехнику и скандировали лозунги в поддержку своей команды.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 2439Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю