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Капелло назвал преимущество «Лацио» над «Баварией»

16 февраля 2021, 23:07
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что верит в победу «Лацио» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я видел их игру с «Интером», они способны играть под прессингом, — отметил Каппело в эфире Sky Sports Italia.— Полузащитники «Лацио» способны принимать мяч и разворачиваться, это может принести проблемы «Баварии», чья защита оставляет желать лучшего».

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией» римляне проведут дома 23 февраля в 23:00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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