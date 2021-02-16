Капелло назвал преимущество «Лацио» над «Баварией»
16 февраля 2021, 23:07
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что верит в победу «Лацио» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Я видел их игру с «Интером», они способны играть под прессингом, — отметил Каппело в эфире Sky Sports Italia.— Полузащитники «Лацио» способны принимать мяч и разворачиваться, это может принести проблемы «Баварии», чья защита оставляет желать лучшего».
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией» римляне проведут дома 23 февраля в 23:00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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