«Манчестер Сити» на выезде победил «Копенгаген»

«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.

На 10-й минуте полузащитник гостей Кевин де Брейне открыл счет. В конце тайма хозяевам удалось отыграться благодаря голу Магнус Маттссон. Однако перед самым перерывом английская команда забила еще один мяч — отличился Бернарду Силва.

На последних минутах встречи Фил Фоден установил окончательный счет.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.