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«Манчестер Сити» на выезде победил «Копенгаген»

Евгений Козинов
Корреспондент
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13 февраля. Копенгаген — Манчестер Сити.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.

На 10-й минуте полузащитник гостей Кевин де Брейне открыл счет. В конце тайма хозяевам удалось отыграться благодаря голу Магнус Маттссон. Однако перед самым перерывом английская команда забила еще один мяч — отличился Бернарду Силва.

На последних минутах встречи Фил Фоден установил окончательный счет.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 февр, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
1:3
Манчестер Сити
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/playoff/
Футбол
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ФК Копенгаген
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