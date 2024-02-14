Оуэн: «Когда «Реал» прижимают к стенке, он дает свой эффективный ответ»

Обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн прокомментировал победу «Реала» над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда «Реал» прижимают к стенке, он дает свой эффективный ответ. У него в этом турнире большой исторический опыт. Даже если бы и проиграли со счетом 0:1, мадридцы сумели бы взвесить свои дальнейшие шансы, но этот результат для них — потрясающий. Гол был великолепен. «Лейпциг» был достоин как минимум ничейного результата и имел более явные шансы на успех», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.