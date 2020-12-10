Конте сорвался на журналистку после матча с «Шахтером»: «Подумай, прежде чем задавать вопросы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не смог сдержать эмоций после ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, из-за которой итальянская команда вылетела из еврокубков.

Журналистка Анна Бильо, супруга спортивного директора «ПСЖ» Леонардо спросила у Конте на послематчевой пресс-конференции, почему «Интер» дважды сыграл с «Шахтером» вничью со счетом 0:0, несмотря на то, что в августе «нерадзурри» разгромили «горняков» со счетом 5:0 в полуфинале Лиги Европы.

«Шахтер» перестроился в тактическом плане, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли нам 5:0, поэтому и перестроились. Подумай, прежде чем задавать вопросы", — приводит Football Italia слова Конте.

Бывший главный тренер сборной России, эксперт Sky Italia Фабио Капелло спросил у Конте, есть ли у него план Б на случай, если что-то не работает по ходу матча.

«У нас есть план Б, но я не буду говорить о нем, иначе произойдет полная катастрофа и нас опять нейтрализуют», — добавил Конте.

«Интер» занял четвертое место в группе B с 6 очками. «Шахтер» стал третьим с 8 очками, уступив менхенгладбахской «Боруссии» по личным встречам и завоевав право выступать в плей-офф Лиги Европы.