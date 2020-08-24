Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

24-летний француз стал автором единственного гола. Последний раз французский футболист признавался лучшим игроком в 2002 году — тогда им стал полузащитник «Реала» Зинедин Зидан.

Лучшие игроки предыдущих финалов Лиги чемпионов:

2019: Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)

2018: Гарет Беэл («Реал»)

2017: Криштиану Роналду («Реал»)

2016: Серхио Рамос («Реал»)

2015: Андрес Иньеста («Барселона»)

2014: Анхель Ди Мария («Реал»)

2013: Арьен Роббен («Бавария»)

2012: Дидье Дрогба («Челси»)

2011: Лионель Месси («Барселона»)