Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
01:40
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).
24-летний француз стал автором единственного гола. Последний раз французский футболист признавался лучшим игроком в 2002 году — тогда им стал полузащитник «Реала» Зинедин Зидан.
Лучшие игроки предыдущих финалов Лиги чемпионов:
2019: Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)
2018: Гарет Беэл («Реал»)
2017: Криштиану Роналду («Реал»)
2016: Серхио Рамос («Реал»)
2015: Андрес Иньеста («Барселона»)
2014: Анхель Ди Мария («Реал»)
2013: Арьен Роббен («Бавария»)
2012: Дидье Дрогба («Челси»)
2011: Лионель Месси («Барселона»)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми