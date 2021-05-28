Канте заявил, что рад сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшего партнера по «Лестеру» Махреза

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заявил, что рад встретиться в финале Лиги чемпионов с Риядом Махрезом из «Манчестер Сити», с которым вместе выступал за «Лестер».

«Мы обсуждали это. Мы оба понимаем, что это исключительный случай. Мы много работали, чтобы пробиться на топ-уровень из французской лиги 2, нам потребовалось проявить много упорства и в матчах, и на тренировках. Попасть в финал Лиги чемпионов для нас обоих — фантастика. Мы оба хотим победить, так что вряд ли будем дружелюбны друг к другу на поле. Я надеюсь, что у меня все получится в финале. Впрочем, Рияд надеется на то же самое, но в свою пользу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Канте.

Махрез и Канте вместе выступали за «Лестер» с 2015 по 2016 год, они вместе становились чемпионами Англии в составе «лис».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).