Футбол
Лига чемпионов

Новости

Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Канте заявил, что рад сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшего партнера по «Лестеру» Махреза

09:32
Теги:

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заявил, что рад встретиться в финале Лиги чемпионов с Риядом Махрезом из «Манчестер Сити», с которым вместе выступал за «Лестер».

«Мы обсуждали это. Мы оба понимаем, что это исключительный случай. Мы много работали, чтобы пробиться на топ-уровень из французской лиги 2, нам потребовалось проявить много упорства и в матчах, и на тренировках. Попасть в финал Лиги чемпионов для нас обоих — фантастика. Мы оба хотим победить, так что вряд ли будем дружелюбны друг к другу на поле. Я надеюсь, что у меня все получится в финале. Впрочем, Рияд надеется на то же самое, но в свою пользу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Канте.

Махрез и Канте вместе выступали за «Лестер» с 2015 по 2016 год, они вместе становились чемпионами Англии в составе «лис».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0269-125dd99769cb-a9b4971d3a43-1000--the-rise-and-rise-of-kante/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 28 мая
Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры