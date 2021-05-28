Тухель рассказал о состоянии здоровья Канте и Менди перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Менди и полузащитника Н'Голо Канте перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Н'Голо хорошо выглядит на тренировках, я надеюсь, что он сможет сыграть в субботу. Менди серьезно продвинулся, он избавляется от боли, которая мешала ему после травмы. Это хорошо. Если Эдуар будет готов, то выйдет на поле в финале», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.

Канте пропустил два из трех последних матчей «Челси». В игре 37-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1) полузащитник был заменен в середине первого тайма. Менди не смог доиграть до конца встречу 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2), голкипера заменили в перерыве.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).