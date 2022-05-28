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Сегодня, 12:06

Колыванов: «В финале Лиги чемпионов буду болеть чуть больше за «Реал»

Колыванов объяснил, почему будет болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал» (Мадрид).

«Лично я буду сегодня болеть за «Реал» Мадрид, потому что там Анчелотти тренирует, который мне очень нравится. Финал должен быть интересным: играют две команды, которые любят комбинировать, создавать. В обеих командах играют высококлассные игроки, звезды мирового футбола, которые очень здорово обращаются с мячом. Понятно, что у «Реала» команда чуть повзрослей, но они опытные, знают, как играть, как двигаться и правильно перемещаться.

«Ливерпулю» тоже нужно отдать должное: они до последнего боролись в чемпионской гонке АПЛ. И для одной, и для второй команды очень важно сегодня выиграть. Каждый футболист мечтает выиграть ЛЧ. Но думаю, что «Ливерпуль» захочет взять реванш за прошлое поражение от «Реала», когда Алиссон допустил много ошибок и пропустил нелепые голы. Я очень симпатизирую «Ливерпулю», но чуточку больше буду болеть за «Реал» Мадрид", — сказал Колыванов «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Игорь Колыванов
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