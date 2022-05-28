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Сегодня, 13:28

Чухлов о финале Лиги Чемпионов: «Я, честно сказать, симпатизирую «Ливерпулю»

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Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», а также о главном тренере английской команды Юргене Клоппе.

«Я, честно сказать, симпатизирую «Ливерпулю», хотя то, как «Реал» дошел до финала — это просто шедевр. Не думаю, что «Реалу» третий раз подряд так повезет. Мне очень симпатичен Юрген Клопп, и даже жаль, что в свое время он не возглавил «Зенит». Помните, были разговоры... С Клоппом «Зенит» играл бы жестче, футбол был бы очень мощным. Не считаю «Ливерпуль» явным фаворитом. Победит сильнейший. Просто болею за этот клуб в Европе с тех пор, как Клопп его возглавил. Вообще, английскую премьер-лигу смотрю с удовольствием. Каждая игра там — борьба, борьба, борьба! Настоящее удовольствие», цитирует Чухлова «Спорт День за Днем»

Бывший форвард «Зенита» Чухлов выступал с 1979 по 1989 год. В составе питерского клуба нападающий стал чемпионом СССР. Нападающий провел 216 матчей за «Зенит» и забил 53 гола.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chempion-sssr-boris-chukhlov-zhal-chto-klopp-ne-pereshel-v-zenit
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