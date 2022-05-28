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Сегодня, 11:48

Семин о финале Лиги чемпионов: «Симпатизирую Анчелотти. Мне нравится, как он работает»

Семин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Я симпатизирую Анчелотти. Мне нравилось, как он работал во всех командах. Сегодня у каждой команды есть свои преимущества и недостатки. Преимущество «Реала» — досрочное чемпионство. Они последний отрезок целенаправленно готовились именно к этому матчу. Лидеры получили отдых в последних матчах чемпионата Испании, у них была специальная подготовка к этой игре. «Ливерпуль» в последнем туре упустил чемпионство, это неудача для них. Психология тоже оставит свой отпечаток. Все остальное — выдающиеся игроки, тренеры, невероятная обстановка, созданная болельщиками. Будет необыкновенно красочное открытие. Будет очень интересный матч с игроками мирового уровня», — сказал Семин «СЭ».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрий Семин
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