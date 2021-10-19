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Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сможет сыграть против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

12:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Готов ли сыграть Ракицкий? Здоровы ли все остальные, помимо Оздоева?

— Кроме Оздоева, все остальные работают в общей группе и могут сыграть в матче.

— У «Ювентуса» пять побед подряд. На ваш взгляд, против «Ювентуса» будет тяжелее, чем против «Челси» в сентябре? Почему?

— Сложно сказать, какая игра может сложиться труднее или легче. Нас ждет тяжелый матч. «Ювентус» — команда, которая набрала ход, здорово играет в обороне и контратаках, может добиваться хорошего результата. Мы будем готовиться, для того чтобы сыграть как можно лучше и набрать очки.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры