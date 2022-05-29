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Клопп: «Ливерпуль» снова дойдет до финала Лиги чемпионов. Бронируйте отель в Стамбуле»

Клоп считает, что «Ливерпуль» сможет дойти до финала Лиги чемпионов в следующем сезоне
Сергей Разин
корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (0:1).

«Дойти до финала не так уж и плохо. Это своего рода успех, но не тот, который вы хотите. У меня есть сильное чувство, что мы дойдем снова до финала. Ребята действительно конкурентоспособны. В следующем сезоне у нас будет выдающаяся команда. Где следующий финал? Стамбул? Бронируйте отель», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Для Клоппа это третье поражение в финале Лиги чемпионов — в 2018 году он проиграл «Реалу», а в 2013 году с дортмундской «Боруссией» уступил «Баварии».

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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