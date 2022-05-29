Клопп: «В раздевалке никто не чувствует, что у «Ливерпуля» был отличный сезон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«В раздевалке никто не чувствует, что у нас был отличный сезон. Возможно, нам понадобится несколько часов для этого. Мы показали хорошую игру, но не идеальную. Я не думаю, что идеальная игра возможна против соперника с глубокой расстановкой. У нас было много забросов, но не самых четких. Куртуа сделал два отличных сейва. Вальверде прострелил, там был Винисиус, вот и все. Ребята пробовали все, особенно при счете 1:0, тогда мы играли так, как хотели играть раньше. Мы хотели быть смелее во втором тайме. Это то, о чем мы говорили в перерыве», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Для Клоппа это третье поражение в финале Лиги чемпионов — в 2018 году он проиграл «Реалу», а в 2013 году с дортмундской «Боруссией» уступил «Баварии».

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.