Клеман сожалеет, что «Брюгге» не может отметить победу над «Зенитом» с болельщиками

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы играли лучше, чем в Санкт-Петербурге, но на этот раз без зрителей, — сказал Клеман. — И это странно, ведь мы не можем отметить победу вместе с болельщиками.

— Что для вас значит эта победа?

— Я работаю для своих игроков, для тренерского штаба, для болельщиков. Важно, чтобы фанаты были счастливы. Они устроили фейерверк за пределами стадиона, так что, можно сказать, были с нами. Будем стараться выйти в плей-офф.

(Гоша Чернов)