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Клеман Лангле: «Мы сосредоточены только на том, чтобы встретиться с «Наполи»

13:12
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

— Мы сосредоточены только на том, чтобы встретиться с «Наполи», а это будет сложная игра, — цитирует Лангле Marca. — У нас есть небольшое преимущество после первого матча, но нам нужно хорошо сыграть дома, чтобы дойти до Лиссабона.

Мы должны быть предельно сконцентрированы и выложиться на 100 процентов не только в этой игре, но и во всех матчах, если мы пройдем дальше.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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