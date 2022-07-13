«Буде-Глимт» Хайкина по сумме двух матчей вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» проиграл «Клаксвику» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:3.
Таким образом, по сумме двух матчей счет стал 4:3 в пользу «Буде-Глимт».
В составе норвежского клуба весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.
В другом матче «Марибор» в выездной встрече обыграл солигорский «Шахтер» — 2:0. Во втором квалификационном раунде ЛЧ словенский клуб сыграет против «Шерифа».
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