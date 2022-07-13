Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:51

«Буде-Глимт» Хайкина по сумме двух матчей вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Буде-Глимт» проиграл «Клаксвику» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:3.

Таким образом, по сумме двух матчей счет стал 4:3 в пользу «Буде-Глимт».

В составе норвежского клуба весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

В другом матче «Марибор» в выездной встрече обыграл солигорский «Шахтер» — 2:0. Во втором квалификационном раунде ЛЧ словенский клуб сыграет против «Шерифа».

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:00. Vid Djupumyrar (Клаксвик)
Клаксвик
3:1
Буде-Глимт
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 20:00. Строитель (Солигорск)
Шахтер С
0:2
Марибор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Марибор
ФК Шахтер (Солигорск)
0
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА опубликовал схему распределения призовых за еврокубки в сезоне-2022/23
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости