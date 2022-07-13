УЕФА опубликовал схему распределения призовых за еврокубки в сезоне-2022/23

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал схему распределения призового фонда за европейские кубки в сезоне-2022/23.

В совокупности сумма составляет 3,5 миллиарда евро. Из них 465 миллиона евро получат клубы, играющие в Лиге Европы, и 235 миллиона — участники Лиги конференций.

Большая часть призовых уйдет на Лигу чемпионов — 2,032 миллиарда. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 миллионов. Вышедшие в групповой этап турнира — по 15,64 миллиона евро.

За каждую победу в группе участники будут зарабатывать по 2,8 миллиона, за ничью — 930 тысяч. Выход в 1/8 финала турнира принесет клубам 9,6 миллиона, в 1/4 финала — 10,6 миллиона, в 1/2 финала — 12,5 миллиона, в финал — 15,5 миллиона. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно еще 4,5 миллиона.

Также его участника матча за Суперкубок УЕФА получат по 3,5 миллиона, победитель получит один миллион дополнительно.