Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:49

УЕФА опубликовал схему распределения призовых за еврокубки в сезоне-2022/23

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал схему распределения призового фонда за европейские кубки в сезоне-2022/23.

В совокупности сумма составляет 3,5 миллиарда евро. Из них 465 миллиона евро получат клубы, играющие в Лиге Европы, и 235 миллиона — участники Лиги конференций.

Большая часть призовых уйдет на Лигу чемпионов — 2,032 миллиарда. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 миллионов. Вышедшие в групповой этап турнира — по 15,64 миллиона евро.

За каждую победу в группе участники будут зарабатывать по 2,8 миллиона, за ничью — 930 тысяч. Выход в 1/8 финала турнира принесет клубам 9,6 миллиона, в 1/4 финала — 10,6 миллиона, в 1/2 финала — 12,5 миллиона, в финал — 15,5 миллиона. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно еще 4,5 миллиона.

Также его участника матча за Суперкубок УЕФА получат по 3,5 миллиона, победитель получит один миллион дополнительно.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
Бонусы, зарплаты и запреты. Стали известны подробности нового контракта Малкина и «Питтсбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шериф» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости