Кимпембе считает, что «ПСЖ» проявил себя с лучшей стороны в матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Сейчас море радости, океан эмоций, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Был сложный матч. Мы проиграли, но показали себя с лучшей стороны. Несмотря на поражение, сейчас у нас сплошной позитив.

Наша команда подросла и возмужала. Клуб движется вперед изо дня в день, из года в год. Сегодня на поле шла настоящая битва, и мы смогли взять в ней верх».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».