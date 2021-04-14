Кимпембе считает, что «ПСЖ» проявил себя с лучшей стороны в матче с «Баварией»
01:51
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.
«Сейчас море радости, океан эмоций, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Был сложный матч. Мы проиграли, но показали себя с лучшей стороны. Несмотря на поражение, сейчас у нас сплошной позитив.
Наша команда подросла и возмужала. Клуб движется вперед изо дня в день, из года в год. Сегодня на поле шла настоящая битва, и мы смогли взять в ней верх».
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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