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Кимпембе считает, что «ПСЖ» проявил себя с лучшей стороны в матче с «Баварией»

01:51
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Сейчас море радости, океан эмоций, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Был сложный матч. Мы проиграли, но показали себя с лучшей стороны. Несмотря на поражение, сейчас у нас сплошной позитив.

Наша команда подросла и возмужала. Клуб движется вперед изо дня в день, из года в год. Сегодня на поле шла настоящая битва, и мы смогли взять в ней верх».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры