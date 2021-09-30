Кьеза считает, что «Ювентус» показал командный дух в матче с «Челси»
02:16
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после победы над «Челси» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра получилась сложной. Форвард стал автором единственного гола.
«Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032734--juventus-vs-chelsea/
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