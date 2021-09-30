Кьеза считает, что «Ювентус» показал командный дух в матче с «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после победы над «Челси» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра получилась сложной. Форвард стал автором единственного гола.

«Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.