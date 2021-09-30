Френки де Йонг верит, что «Барселона» выйдет из группы
02:24
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после поражения от «Бенфики» (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что впереди еще много игр.
«Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, мы должны оставаться едиными и выбраться из этой ситуации. Единственный выход — упорно работать и держаться вместе», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.
После двух туров каталонцы набрали 0 очков и занимают последнюю строчку в группе.
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