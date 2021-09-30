Вратарь «Шерифа», Сане, Нуньес и Шкриньяр претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
02:01
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Милан Шкриньяр («Интер»), Лерой Сане («Бавария»), Дарвин Нуньес («Бенфика») и Георгиос Атанасиадис («Шериф»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью (0:0), «Бавария» разгромила киевское «Динамо» (5:0), «Бенфика» забила три мяча «Барселоне» (3:0), «Шериф» на выезде выиграл у «Реала» (2:1).
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