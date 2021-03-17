Капитан «Боруссии» Штиндль: «Ман Сити» был невероятно хорош"

Капитан «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб уступил в обоих матчах со счетом 0:2.

«Мы играли против одной из лучших команд мира, — цитирует официальный сайт УЕФА Штиндля. — Мы почти не цеплялись за мяч и почти не создавали моментов, потому что «Сити» был невероятно хорош. Мы многого от себя ожидали и создали несколько полумоментов, но ни один из них не тянул на гол.

Мы пытались действовать в своем стиле, но против такой команды это очень сложно. Они были лучше все 180 минут".