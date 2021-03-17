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Капитан «Боруссии» Штиндль: «Ман Сити» был невероятно хорош"

02:19
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Капитан «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб уступил в обоих матчах со счетом 0:2.

«Мы играли против одной из лучших команд мира, — цитирует официальный сайт УЕФА Штиндля. — Мы почти не цеплялись за мяч и почти не создавали моментов, потому что «Сити» был невероятно хорош. Мы многого от себя ожидали и создали несколько полумоментов, но ни один из них не тянул на гол.

Мы пытались действовать в своем стиле, но против такой команды это очень сложно. Они были лучше все 180 минут".

Манчестер Сити — Боруссия М

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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