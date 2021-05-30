Канте за 9 лет прошел путь от любителей до чемпиона с «Лестером», Францией и «Челси»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте впервые стал обладателем трофея Лиги чемпионов. 29 мая в Порту (Португалия) лондонская команда выиграла у «Манчестер Сити» (1:0) в финале ЛЧ. Победный гол забил полузащитник Кай Хаверц.
30-летний Канте за девять лет прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.
Ранее Канте выступал за французские «Булонь» и «Кан», а также за «Лестер». Вместе с «лисами» он становился чемпионом Англии-2015/16.
В составе сборной Франции Канте завоевал золотые медали чемпионата мира-2018.
WHAT A JOURNEY FOR N'GOLO KANTE ? pic.twitter.com/5xTkIJN7zj— Sport Centre (@Livestream105) May 29, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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