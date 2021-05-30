Реакция Абрамовича и Шевченко на победный гол Хаверца в финале Лиги чемпионов
Владелец «Челси» Роман Абрамович эмоционально отреагировал на гол полузащитника Кая Хаверца в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Российский бизнесмен, который находился в VIP-ложе стадиона «Драгау», «дал пять» находящемуся рядом экс-форварду «Милана» и лондонцев Андрею Шевченко.
? Roman Abramovich celebrates Kai Havertz's goal!#UCLFinal https://t.co/yECy9VYwRW— LDN (@LDNFootbalI) May 29, 2021
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Порту — 1:0. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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