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«Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

23:50
27 апреля. Мадрид. «Реал» — «Челси» — 1:1. Фото ФК «Реал».
27 апреля. Мадрид. «Реал» — «Челси» — 1:1. Фото ФК «Реал».
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«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Лондонцы открыли счет в начале первого тайма, когда отличился нападающий Кристиан Пулишич. Этот мяч позволил ему стать самым результативным футболистом из США в истории ЛЧ.

В середине первого тайма счет сравнял форвард Карим Бензема. В активе 33-летнего француза теперь 71 забитый мяч в самом престижном турнире Европы. Он догнал по количеству голов в турнире бывшего нападающего испанского клуба Рауля и делит с ним четвертое место в списке лучших бомбардиров.

Ответная игра пройдет в Лондоне 5 мая.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Реал» (Испания) — «Челси» (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 14 (0:1). Бензема, 29 (1:1).

«Реал» (Испания): Куртуа, Марселу (Одриосола, 77), Варан, Начо, Карвахаль (Асенсио, 77), Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Родригу, 90+2), Винисиус Жуниор (Азар, 66).

«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Маунт, Вернер (Хаверц, 66), Пулишич (Зиех, 66).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 27. Пулишич, 38. Кроос, 60. Марселу, 65. Варан, 78. Одриосола, 89.

Судья: Маккели (Голландия).

27 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/playoff/

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