Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ничью с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Прискорбно уступать в концовке. Мы могли сделать счет 2:0, у Томаса Мюллера был отличный шанс. Нельзя винить команду. Они отдали все силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кана.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).