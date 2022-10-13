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Сегодня, 03:04

Камбьяссо признался, что верил в победу «Интера» над «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» Эстебан Камбьяссо прокомментировал ничью миланской команды с «Барселоной» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Интер» ни в чем не уступал «Барселоне» по ходу встречи и даже производил впечатление, что способен взять три очка. У черно-синих получился по-настоящему отличный матч", — цитирует пресс-служба УЕФА Камбьяссо.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035693--barcelona-vs-inter/
Эстебан Камбьяссо
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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