Испанский клуб стал победителем Лиги чемпионов в 19-й раз

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Испанские клубы становились победителями Лиги чемпионов 19 раз — 14-й титул выиграл «Реал», еще 5 побед у «Барселоны». Всего клубы из Испании 30 раз выходили в финал главного европейского клубного турнира.

На втором месте по количеству побед — английские клубы, которые становились обладателями Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов 14 раз.