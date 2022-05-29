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Сегодня, 00:53

Александр Мостовой оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Все мои друзья говорили, что «Ливерпуль» выиграет в финале. А я был уверен, что «Реал» как минимум не проиграет, — сказал Мостовой «СЭ». — Думал, что в основное время будет ничья. Колоссальный опыт этих матчей есть у «Реала». Посмотрите, как проявил себя Куртуа. Фортуну надо заслужить. Футболисты «Реала» выигрывали крупные турниры, они мастеровитые. В своем чемпионате выиграли раньше, они дольше были сконцентрированы на финале».

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Винисиус. «Реал» завоевал трофей в 14-й раз в своей истории.

Александр Мостовой
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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