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Пиоли: «Игроки «Милана» всех себя отдали на поле. «Интер» победу заслужил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Игроки всех себя отдали на поле в обеих встречах. «Интер» победу заслужил, и мы с этим поздравляем. Если вы посмотрите на тот факт, что мы были самой молодой командой, выигравшей чемпионат в прошлом году, путь этой команды нельзя оценивать негативно. У нас была отличная кампания в Лиге чемпионов в этом сезоне, но это нормально — быть разочарованным после поражения от «Интера» в полуфинале», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

16&nbsp;мая. &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов
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Стефано Пиоли
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