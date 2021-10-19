«Атлетико» — «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
20:00
Во вторник, 19 октября, в Мадриде «Атлетико» сыграет против «Ливерпуля» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 21.45.
«Ливерпуль» с 6 очками лидирует в группе B ЛЧ после двух туров. «Атлетико» располагается на второй строчке с 4 баллами.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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