«Интер» — «Реал» стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:12
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Алаба, Модрич, Каземиру, Вальверде, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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