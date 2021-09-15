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«Интер» — «Реал» стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:12
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Алаба, Модрич, Каземиру, Вальверде, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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