Месси, Мбаппе и Неймар впервые сыграют вместе: они — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Брюгге»
20:55
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ». С первых минут выйдет новичок парижан Лионель Месси.
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Баланта, Ритс, Фанакен, Сова, Ланг, Де Кетелар.
«ПСЖ»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньюс, Диалло, Вайналдум, Паредес, Эррера, Месси, Мбаппе, Неймар.
Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут на поле в одной команде с первых минут. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю