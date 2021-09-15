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Месси, Мбаппе и Неймар впервые сыграют вместе: они — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Брюгге»

20:55
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Twitter
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Twitter
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Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ». С первых минут выйдет новичок парижан Лионель Месси.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Баланта, Ритс, Фанакен, Сова, Ланг, Де Кетелар.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньюс, Диалло, Вайналдум, Паредес, Эррера, Месси, Мбаппе, Неймар.

Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут на поле в одной команде с первых минут. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Артем Калинин все материалы автора

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