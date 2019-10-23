«Интер» обыграл «Боруссию»

«Интер» в матче 3-го тура группового турнира Лиги на своем поле обыграл «Боруссию» со счетом 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева.

«Интер» вышел на второе место в турнирной таблице. «Боруссия» идет третьей.

Лига чемпионов

Группа F

«Интер» (Италия) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 22 (1:0). Кандрева, 89 (2:0).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 82 (вратарь)

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа (Бираги, 80), Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90+1).

«Боруссия Д»: Бюрки, Аканджи (Брун Ларсен, 74), Хуммельс, Вайгль, Шульц, Азар (Рафаэл Геррейру, 84), Витсель, Дилэйни (Дахуд, 65), Брандт, Хакими, Санчо.

Предупреждения: Брозович, 44. Барелла, 56. Годин, 78. Вайгль, 79. Хуммельс, 87. Кандрева, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

23 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».