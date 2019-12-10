Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Игра пройдет в Милане (Италия), начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Бираги, Шкриньяр, Годин, де Фрай, Д`Амброзио — Брозович, Валеро, Весино, — Лукаку, Мартинес.

Стартовый состав «Барселоны»: Нету — Тодибо, Лангле, Фирпо, Юмтити, Ваге — Ракитич, Аленья, Видаль — Перес, Гризманн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Интер» — «Барселона».

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