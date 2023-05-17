Индзаги рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов. Его команда переиграла по сумме двух встречи «Милан».

«Реал» и «Сити» — две лучшие команды в Европе. Я рад за нас. Завтра посмотрю матч с большим интересом, но у меня нет предпочтений", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.