Индзаги — после выхода в финал: «Я никогда не делал обещаний и не буду начинать»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я никогда не делал обещаний и не буду начинать. Но я знаю, что мы навели шорох во всех турнирах. С 1 апреля по 16 мая мы играем на каждый третий день, но наградой стали два финала. И мы здорово прибавили в чемпионате. Ребята — молодцы!

Через пару дней осознаем, чего достигли. Это была наша мечта. Но мы всегда в нее верили. Мы проделали невероятный путь. Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.