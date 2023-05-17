Чалханоглу: «Интер» заслуженно победил и вышел в финал»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить «Милан». Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.