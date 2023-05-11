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Сегодня, 01:09

Индзаги: «Знаем, что «Интеру» нужно приложить еще немало усилий»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался. Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками. Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

10&nbsp;мая. &laquo;Милан&nbsp;&mdash; Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Николо Барелла и&nbsp;Эдин Джеко. «Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037798--milan-vs-inter/
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